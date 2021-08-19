«Боруссия» Дортмунд планирует увеличить сумму отступных за Холанна

«Боруссия» Дортмунд к следующему лету хочет увеличить сумму отступных за нападающего Эрлина Холанна, сообщает Sport1.

По данным источника, в нынешнее летнее трансферное окно клуб не будет продавать игрока, так как команду уже покинул Джейдон Санчо.

Пункт об отступных в контракте 21-летнего игрока активируется летом 2022 года. Сумма на игрока может возрасти с 75 до 90 миллионов евро.

Норвежец выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро.