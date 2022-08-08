«Боруссия» объявила о переходе Модеста. Форвард заменит Аллера, у которого обнаружили опухоль яичка

«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе нападающего «Кельна» Антони Модеста. Контракт с 34-летним французом рассчитан до 2023 года.

Антони Модест. ФК «Боруссия» Дортмунд

Модест станет заменой Себастьену Аллеру, у которого диагностирована злокачественная опухоль яичка, из-за чего форвард выбыл из строя на неопределенный срок.

В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Кельн» во всех турнирах.