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Сегодня, 20:39

«Боруссия» объявила о переходе Модеста. Форвард заменит Аллера, у которого обнаружили опухоль яичка

«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе нападающего «Кельна» Модеста
Руслан Минаев
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«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе нападающего «Кельна» Антони Модеста. Контракт с 34-летним французом рассчитан до 2023 года.

Антони Модест. Фото ФК "Боруссия" Дортмунд
Антони Модест.
ФК «Боруссия» Дортмунд

Модест станет заменой Себастьену Аллеру, у которого диагностирована злокачественная опухоль яичка, из-за чего форвард выбыл из строя на неопределенный срок.

В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Кельн» во всех турнирах.

Антони Модест
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Кельн
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2
 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
4
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
15
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
16
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
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12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
13.08 19:30
Шальке – Боруссия М
 - : -
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
14.08 18:30
Бавария – Вольфсбург
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Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Науиру Аамада

Науиру Аамада

Штутгарт

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Саркис Адамян

Саркис Адамян

Кельн

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Штефан Пош

Штефан Пош

Хоффенхайм

 1 0 0
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