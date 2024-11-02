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Сегодня, 22:28

Дортмундская «Боруссия» нанесла «Лейпцигу» первое поражение в бундеслиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гол Серу Гирасси в матче «Боруссия» — «Лейпциг». 2 ноября 2024.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Лейпциг» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

За клуб из Дортмунда голы забили Максимилиан Байер и Серу Гирасси. Единственный мяч гостей на счету Беньямин Шешко.

«Лейпциг» проиграл впервые в этом сезоне бундеслиги. Команда с 20 очками занимает второе место в таблице. «Боруссия» располагается на пятой строчке с 16 баллами.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
02 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:1
РБ Лейпциг

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 9 7 2 0 32-7 23
2
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 15-5 20
3
 Айнтрахт Ф 9 5 2 2 23-14 17
4
 Байер 9 4 4 1 20-15 16
5
 Боруссия Д 9 5 1 3 17-15 16
6
 Фрайбург 8 5 0 3 13-11 15
7
 Унион Б 9 4 3 2 9-8 15
8
 Штутгарт 9 3 4 2 17-16 13
9
 Вердер 8 3 3 2 14-16 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 13-20 11
11
 Хайденхайм 9 3 1 5 12-12 10
12
 Боруссия М 8 3 1 4 11-13 10
13
 Вольфсбург 9 2 3 4 16-17 9
14
 Майнц 8 2 3 3 12-13 9
15
 Ст-Паули 9 2 2 5 7-11 8
16
 Хоффенхайм 9 2 2 5 13-19 8
17
 Хольштайн 9 1 2 6 11-23 5
18
 Бохум 9 0 1 8 9-29 1
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34 тур
1.11 22:30
Байер – Штутгарт
 0 : 0
2.11 17:30
Бавария – Унион Б
 3 : 0
2.11 17:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 7 : 2
2.11 17:30
Хоффенхайм – Ст-Паули
 0 : 2
2.11 17:30
Хольштайн – Хайденхайм
 1 : 0
2.11 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 1 : 1
2.11 20:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 2 : 1
3.11 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
3.11 19:30
Боруссия М – Вердер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 10
Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Боруссия М

 6
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 7 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 6 1 1
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 6 1 1
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