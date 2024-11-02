Дортмундская «Боруссия» нанесла «Лейпцигу» первое поражение в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Лейпциг» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

За клуб из Дортмунда голы забили Максимилиан Байер и Серу Гирасси. Единственный мяч гостей на счету Беньямин Шешко.

«Лейпциг» проиграл впервые в этом сезоне бундеслиги. Команда с 20 очками занимает второе место в таблице. «Боруссия» располагается на пятой строчке с 16 баллами.