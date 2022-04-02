«Лейпциг» Тедеско разгромил «Боруссию» из Дортмунда

«Лейпциг» разгромил «Боруссию» из Дортмунда в матче чемпионата Германии

«Лейпциг» на выезде разгромил «Боруссию» из Дортмунда в матче 28-го тура чемпионата Германии. Команда Доменико Тедеско выиграла со счетом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Конрад Лаймер. По голу в свой актив записали хавбеки Кристофер Нкунку и Дани Ольмо.

В составе «Боруссии» единственный гол забил нападающий Дони Мален.

«Лейпциг» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» сохраняет вторую строчку (57 очков).