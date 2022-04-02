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«Лейпциг» Тедеско разгромил «Боруссию» из Дортмунда

«Лейпциг» разгромил «Боруссию» из Дортмунда в матче чемпионата Германии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 апреля. «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг» — 1:4.
Фото ФК «Лейпциг».

«Лейпциг» на выезде разгромил «Боруссию» из Дортмунда в матче 28-го тура чемпионата Германии. Команда Доменико Тедеско выиграла со счетом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Конрад Лаймер. По голу в свой актив записали хавбеки Кристофер Нкунку и Дани Ольмо.

В составе «Боруссии» единственный гол забил нападающий Дони Мален.

«Лейпциг» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» сохраняет вторую строчку (57 очков).

Германия. Бундеслига 1. 28-й тур
02 апр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:4
РБ Лейпциг
Голы
Лаймер, 21 (0:1), Лаймер, 30 (0:2), Нкунку, 57 (0:3), Мален, 84 (1:3), Ольмо, 86 (1:4)
Боруссия Д
Кобель Рафаэл Геррейру Хуммельс Аканджи Ройс (Рейна, 74) Беллингем Эмре Джан Витсель (Дахуд, 61) Холанн Азар (Брандт, 74) Вольф (Мален, 61)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан (Хальстенберг, 78) Орбан Мукьеле (Клостерманн, 68) Гвардиол Анхелиньо Нкунку Ольмо (Новоа, 89) Лаймер Кампль (Форсберг, 68) Андре Силва (Собослои, 78)
Предупреждения
Азар 45’, Эмре Джан 80’, Мален 88’  -  Кампль 54’
Судьи
Фриц (Германия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
1
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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«Бавария» нарушила численный состав в матче с «Фрайбургом»
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
7
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
8
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
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1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 1 : 0
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 0 : 0
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 1 : 1
2.04 16:30
Байер – Герта
 2 : 1
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 1 : 4
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 1 : 2
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 1 : 4
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

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