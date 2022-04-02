«Лейпциг» Тедеско разгромил «Боруссию» из Дортмунда
«Лейпциг» разгромил «Боруссию» из Дортмунда в матче чемпионата Германии
«Лейпциг» на выезде разгромил «Боруссию» из Дортмунда в матче 28-го тура чемпионата Германии. Команда Доменико Тедеско выиграла со счетом 4:1.
Дубль в составе победителей оформил полузащитник Конрад Лаймер. По голу в свой актив записали хавбеки Кристофер Нкунку и Дани Ольмо.
В составе «Боруссии» единственный гол забил нападающий Дони Мален.
«Лейпциг» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» сохраняет вторую строчку (57 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
7
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
8
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
9
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
10
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|21:30
|
Унион Б – Кельн
|1 : 0
|2.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
|0 : 0
|2.04
|16:30
|
Арминия – Штутгарт
|1 : 1
|2.04
|16:30
|
Байер – Герта
|2 : 1
|2.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|1 : 4
|2.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 4
|3.04
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|3.04
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
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