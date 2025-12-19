«Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах сыграют в Бундеслиге 19 декабря

«Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах сыграют в 15-м туре Бундеслиги в пятницу, 19 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 15-й тур.

19 декабря 2025, 22:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 14 туров Бундеслиги черно-желтые набрали 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Менхенгладбаха с 16 очками располагается на 11-й строчке чемпионата.

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