«Боруссия» (Дортмунд) — «Боруссия» (Менхенгладбах): онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
«Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Менхенгладбах сыграют в 15-м туре Бундеслиги в пятницу, 19 декабря.
Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.
В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
После 14 туров Бундеслиги черно-желтые набрали 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Менхенгладбаха с 16 очками располагается на 11-й строчке чемпионата.
Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|РБ Лейпциг
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4
|Штутгарт
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5
|Хоффенхайм
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6
|Байер
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7
|Фрайбург
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8
|Айнтрахт Ф
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9
|Аугсбург
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10
|Майнц
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|0-0
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11
|Унион Б
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|0-0
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12
|Боруссия М
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|0-0
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13
|Гамбург
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14
|Кельн
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|0-0
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15
|Вердер
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|0-0
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16
|Шальке
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|0-0
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17
|Эльферсберг
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|0-0
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18
|Падерборн
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|0-0
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|28.08
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|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
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|Аугсбург – Шальке
|- : -
|29.08
|00:00
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|29.08
|00:00
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
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|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|00:00
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|29.08
|00:00
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|00:00
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
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|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -