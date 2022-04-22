«Боруссия» договорилась с «Зальцбургом» по трансферу Адейеми

«Боруссия» из Дортмунда достигла договоренности по трансферу нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми. О сделке должно быть официально объявлено в скором времени, сообщает Sky Germany.

Ранее появлялась информация, что 20-летний форвард уже согласовал условия личного контракта со «шмелями».

В сезоне-2021/22 Адейеми провел 39 матчей за австрийский клуб, на его счету 20 голов и 5 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро.