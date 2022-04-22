«Боруссия» договорилась с «Зальцбургом» по трансферу Адейеми
«Боруссия» из Дортмунда достигла договоренности по трансферу нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми. О сделке должно быть официально объявлено в скором времени, сообщает Sky Germany.
Ранее появлялась информация, что 20-летний форвард уже согласовал условия личного контракта со «шмелями».
В сезоне-2021/22 Адейеми провел 39 матчей за австрийский клуб, на его счету 20 голов и 5 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|65-31
|54
|
4
|Байер
|30
|15
|7
|8
|68-43
|52
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|
6
|Унион Б
|30
|13
|8
|9
|40-39
|47
|
7
|Кельн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|
8
|Хоффенхайм
|30
|13
|6
|11
|50-45
|45
|
9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|
10
|Айнтрахт Ф
|30
|10
|9
|11
|40-42
|39
|
11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|
12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|30
|5
|11
|14
|23-46
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|30
|3
|8
|19
|24-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|- : -
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|- : -
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Роберт Андрих
Байер
|23
|1
|5
Новости