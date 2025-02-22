«Боруссия» разгромила «Унион» благодаря покеру Гирасси

«Боруссия» дома одержала крупную победу над «Унионом» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 6:0.

Счет был открыт на 25-й минуте игры благодаря автоголу защитника гостей Диогу Лейте. Четыре следующих мяча черно-желтых забил Серу Гирасси, которому трижды ассистировал Паскаль Гросс. Точку в матче поставил Максимилиан Байер, отличившийся на 89-й минуте.

«Боруссия» набрала 32 очка и поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Унион» с 24 баллами идет на 13-й позиции.