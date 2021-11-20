Гол Ройса принес «Боруссии» победу над «Штутгартом», «Лейпциг» проиграл «Хоффенхайму»
Дортмундская «Боруссия» победила «Штутгарт» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей отличились Дониэлл Мален и Марко Ройс. У гостей забил Роберто Массимо.
«Боруссия» набрала 27 очков и занимает второе место. Она отстает на одно очко от лидирующей «Баварии». У «Штутгарта» 10 очков и 16-я позиция.
«Байер» обыграл «Бохум» (1:0). Российский вратарь хозяев Андрей Лунев остался в запасе. Единственный мяч на четвертой минуте забил Амин Адли.
«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Гройтер Фюрт» (4:0). «Арминия» и Вольфсбург" разошлись миром (2:2). «Хоффенхайм» победил «Лейпциг» (2:0).
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