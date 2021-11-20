Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Гол Ройса принес «Боруссии» победу над «Штутгартом», «Лейпциг» проиграл «Хоффенхайму»

19:24
Теги:

Дортмундская «Боруссия» победила «Штутгарт» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Дониэлл Мален и Марко Ройс. У гостей забил Роберто Массимо.

«Боруссия» набрала 27 очков и занимает второе место. Она отстает на одно очко от лидирующей «Баварии». У «Штутгарта» 10 очков и 16-я позиция.

«Байер» обыграл «Бохум» (1:0). Российский вратарь хозяев Андрей Лунев остался в запасе. Единственный мяч на четвертой минуте забил Амин Адли.

«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Гройтер Фюрт» (4:0). «Арминия» и Вольфсбург" разошлись миром (2:2). «Хоффенхайм» победил «Лейпциг» (2:0).

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
20 нояб, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:1
Штутгарт
Голы
Мален, 56 (1:0), Массимо, 63 (1:1), Ройс, 85 (2:1)
Боруссия Д
Кобель Рафаэл Геррейру (Эмре Джан, 64 ) Хуммельс Аканджи Менье Ройс Брандт (Тиггес, 75 ) Беллингем Витсель Азар Мален (Кнауфф, 89 )
Штутгарт
Мюллер Антон Мавропанос Каразор (Нарти, 68) Соса Ито Эндо Ферстер (Дидави, 71) Мангаля Массимо (Тибиди, 68) Кулибали (Эль-Гаддиуи, 87)
Предупреждения
Кулибали 35, Антон 48
Судьи
Харм Осмерс
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
20 нояб, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
1:0
Бохум
Голы
Адли, 3 (1:0)
Байер
Градецки Та Тапсоба Синкгравен (Хинкапье, 76 ) Фримпонг Андрих Демирбай (Паласиос, 66 ) Амири (Паулинью, 76 ) Вирц (Коссуну, 90+3 ) Диаби Адли
Бохум
Риманн Данилу Соарес Машович Стафилидис Лампропулос Лосийя Реджбецай (Бокхорн, 70) Левен (Новотны, 82) Асано Антви-Аджей (Пантович, 70) Польтер (Ганвула, 82)
Предупреждения
Фримпонг 30, Диаби 49, Адли 87  -  Машович 63, Данилу Соарес 90
Судьи
Даниэль Шлагер
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
20 нояб, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
4:0
Гройтер Фюрт
Голы
Хофманн, 9 (1:0), Нойхаус, 28 (2:0), Плеа, 43 (3:0), Хофманн, 57 (4:0)
Боруссия М
Зоммер Бенсебаини Гинтер Скалли (Нец, 74 ) Закария Коне (Носс, 89 ) Нойхаус (Бенеш, 74 ) Херрманн Штиндль (Тюрам, 74 ) Плеа Хофманн (Мюзель, 86 )
Гройтер Фюрт
Функ Виллемс (Барри, 79) Майерхефер Кристиансен Сарпей Грисбек Зегуин (Зойферт, 68) Грин (Бауэр, 46) Хргота (Тилльманн, 46) Нильсен (Иттен, 67) Левелинг
Предупреждения
Штиндль 55  -  Зегуин 45, Левелинг 77, Кристиансен 89
Судьи
Беньямин Бранд
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
20 нояб, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
2:0
РБ Лейпциг
Голы
Самассеку, 12 (1:0), Даббур, 68 (2:0)
Хоффенхайм
Бауманн Раум Фогт Акпогума (Нордтвейт, 89 ) Пош Гайгер Гриллич Самассеку (Штиллер, 64 ) Бебу (Асллани, 89 ) Даббур (Ричардс, 73 ) Рюттер (Адамян, 73 )
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн (Новоа, 79) Мукьеле (Хенрикс, 53) Гвардиол Анхелиньо Адамс Собослои (Мориба, 71) Нкунку Кампль (Форсберг, 46) Андре Силва (Броббей, 71)
Предупреждения
Гриллич 42, Нордтвейт 90  -  Андре Силва 35, Анхелиньо 84
Судьи
Тобиас Вельц
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
20 нояб, 17:30. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
2:2
Вольфсбург
Голы
Окугава, 11 (1:0), Клос, 54 (2:0), Вегхорст, 62 (2:1), Нмеча, 63 (2:2)
Арминия
Ортега Пипер Нильссон Лаурсен (Де Медина, 66 ) Бруннер Шепф Окугава (Ласм, 83 ) Притль Виммер (Фернандеш, 30 ) Василиадис (Кунце, 66 ) Клос (Хак, 83 )
Вольфсбург
Кастелс Борнау Паулу Отавиу (Руссийон, 25) Мбабу (Лукебакио, 61) Баку Брукс Арнольд Герхардт Вегхорст Нмеча (Вранкс, 88) Штеффен (Филипп, 46)
Предупреждения
Пипер 2, Василиадис 47, Де Медина 89, Шепф 90  -  Нмеча 22
Судьи
Мартин Петерсен

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 1
Спартак 1
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
Камера засняла момент перед столкновением на Кутузовском проспекте
0