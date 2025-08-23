Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» в матче 1-го тура бундеслиги
«Боруссия» на выезде сыграл вничью с «Санкт-Паули» в 1-м туре чемпионата Германии — 3:3.
У дортмундской команду голы забили Серху Гирасси (34-я минута), Вальдемар Антон (67-я) и Юлиан Брандт (74-я). У гостей отличился Андреаса Унтонджи (50-я), пенальти на 88-й минуте реализовал Данел Синани, счет сравнял Эрик Смит (89-я).
В следующем туре «Боруссия» на своем поле встретится с «Унионом». Встреча состоися 31 августа. «Санкт-Паули» 29 августа в гостях сыграет с «Гамбургом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|28
|5
|1
|122-36
|89
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|7
|5
|70-34
|73
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|5
|9
|66-47
|65
|
4
|Штутгарт
|34
|18
|8
|8
|71-49
|62
|
5
|Хоффенхайм
|34
|18
|7
|9
|65-52
|61
|
6
|Байер
|34
|17
|8
|9
|68-47
|59
|
7
|Фрайбург
|34
|13
|8
|13
|51-57
|47
|
8
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|11
|12
|61-65
|44
|
9
|Аугсбург
|34
|12
|7
|15
|45-61
|43
|
10
|Майнц
|34
|10
|10
|14
|44-53
|40
|
11
|Унион Б
|34
|10
|9
|15
|44-58
|39
|
12
|Боруссия М
|34
|9
|11
|14
|42-53
|38
|
13
|Гамбург
|34
|9
|11
|14
|40-54
|38
|
14
|Кельн
|34
|7
|11
|16
|49-63
|32
|
15
|Вердер
|34
|8
|8
|18
|37-60
|32
|
16
|Вольфсбург
|34
|7
|8
|19
|45-69
|29
|
17
|Хайденхайм
|34
|6
|8
|20
|41-72
|26
|
18
|Ст-Паули
|34
|6
|8
|20
|29-60
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|16:30
|Боруссия М – Хоффенхайм
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Байер – Гамбург
|1 : 1
|16.05
|16:30
|Бавария – Кельн
|5 : 1
|16.05
|16:30
|Айнтрахт Ф – Штутгарт
|2 : 2
|16.05
|16:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|4 : 1
|16.05
|16:30
|Хайденхайм – Майнц
|0 : 2
|16.05
|16:30
|Ст-Паули – Вольфсбург
|1 : 3
|16.05
|16:30
|Унион Б – Аугсбург
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|19
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|14
|
|
Луис Диас
Бавария
|14
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|27
|2
|4
|
|
Йенс Кастроп
Боруссия М
|26
|2
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|30
|2
|2
Новости