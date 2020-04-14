Дортмундская «Боруссия» предложила за полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса 40 миллионов евро, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб не намерен активировать опцию выкупа в размере 100 миллионов евро, прописанную в контракте 20-летнего испанца, поскольку его соглашение с «Валенсией» заканчивается следующим летом. В Дортмунде видят в Торресе потенциальную замену Джейдону Санчо.

На счету Феррана Торреса 6 голов и 7 результативных передач в 35 матчах за «Валенсию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 45 миллионов евро.