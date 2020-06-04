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«Боруссия Д» предложила Бюрки новый контракт. Вратарем интересуется «Челси»

11:48

Дортмундская «Боруссия» предложила новый контракт вратарю Роману Бюрки, сообщает Evening Standard.

По информации источника, немецкий клуб хочет обезопасить себя от потери 29-летнего швейцарца, которым интересуется «Челси». Нынешнее соглашение Бюрки с дортмундским клубом действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Бюрки провел за «Боруссию» 33 матча (12 — «на ноль») и пропустил 44 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 11 миллионов евро.

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