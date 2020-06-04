«Боруссия Д» предложила Бюрки новый контракт. Вратарем интересуется «Челси»

Дортмундская «Боруссия» предложила новый контракт вратарю Роману Бюрки, сообщает Evening Standard.

По информации источника, немецкий клуб хочет обезопасить себя от потери 29-летнего швейцарца, которым интересуется «Челси». Нынешнее соглашение Бюрки с дортмундским клубом действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Бюрки провел за «Боруссию» 33 матча (12 — «на ноль») и пропустил 44 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 11 миллионов евро.