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Сегодня, 18:01

«Боруссия Д» — «Майнц»: защитник хозяев Геррейру отыграл один мяч

Виталий Косик
Корреспондент
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Рафаэл Геррейру в матче «Боруссия Д» — «Майнц».
Фото Reuters

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру отыграл один мяч в матче 34-го тура бундеслиги против «Майнца» — 1:2.

29-летний португалец забил гол на 69-й минуте с передачи хавбека «шмелей» Джованни Рейна.

«Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу в этой встрече.

За тур до конца сезона «Боруссия» занимает первое место в таблице бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков по итогам 33 встреч.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Майнц
Рафаэл Геррейру
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Майнц
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 33 22 4 7 81-42 70
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
5
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 33 12 9 12 52-53 45
10
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
11
 Боруссия М 33 10 10 13 50-55 40
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 33 9 7 17 42-61 34
15
 Штутгарт 33 7 11 15 44-56 32
16
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
27.05 16:30
Бохум – Байер
 - : -
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 - : -
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 - : -
27.05 16:30
Унион Б – Вердер
 - : -
27.05 16:30
Вольфсбург – Герта
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 16
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 23 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 31 1 3
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