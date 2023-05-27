«Боруссия Д» — «Майнц»: защитник хозяев Геррейру отыграл один мяч

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру отыграл один мяч в матче 34-го тура бундеслиги против «Майнца» — 1:2.

29-летний португалец забил гол на 69-й минуте с передачи хавбека «шмелей» Джованни Рейна.

«Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу в этой встрече.

За тур до конца сезона «Боруссия» занимает первое место в таблице бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков по итогам 33 встреч.