«Боруссия Д» — «Майнц»: защитник хозяев Геррейру отыграл один мяч
Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру отыграл один мяч в матче 34-го тура бундеслиги против «Майнца» — 1:2.
29-летний португалец забил гол на 69-й минуте с передачи хавбека «шмелей» Джованни Рейна.
«Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу в этой встрече.
За тур до конца сезона «Боруссия» занимает первое место в таблице бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков по итогам 33 встреч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|21
|8
|5
|92-38
|71
|
2
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|6
|8
|64-41
|66
|
4
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
5
|Унион Б
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|
6
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|
9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|
10
|Кельн
|34
|10
|12
|12
|49-54
|42
|
11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|
15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|
16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
17
|Шальке
|34
|7
|10
|17
|35-71
|31
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|- : -
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|1 : 2
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|4 : 2
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|- : -
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|16
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|23
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|31
|1
|3
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