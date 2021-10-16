Дубль Холанна принес «Боруссии» победу над «Майнцем»
Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» (3:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль сделал Эрлин Холанн, еще один мяч забил Марко Ройс. «Боруссия» набрала 18 очков и вышла на первое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
8-й тур
«Боруссия Д» — «Майнц» — 3:1 (1:0)
Голы: Ройс, 3 (1:0). Холанн, 54 — с пенальти (2:0). Буркардт, 87 (2:1). Холанн, 90+4 (3:1).
«Боруссия Д»: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 67), Шульц, Менье, Аканджи, Ройс (Витсель, 85), Эмре Джан (Рейниер, 85), Брандт (Вольф, 78), Беллингем, Холанн, Мален (Азар, 67).
«Майнц»: Центнер, Белль (Хак, 69), Видмер, Ниакате, Лукоки (Мартин, 46), Боэтиус, Баррейро (Ли Джэ Сон, 69), Тауэр, Штах (Папела, 83), Онисиво, Ингвартсен (Буркардт, 69).
Предупреждения: Шульц, 13. Аканджи, 35. Белль, 50. Ингвартсен, 64. Тауэр, 71. Ниакате, 89.
Судья: Шлагер.
16 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Гройтер Фюрт» — «Бохум» — 0:1 (0:0)
Гол: Лосийя, 80.
«Гройтер Фюрт»: Функ, Фиргефер, Виллемс (Иттер, 83), Майерхефер, Зегуин, Дудзияк (Грин, 67), Тилльманн (Абиама, 72), Сарпей, Грисбек, Хргота, Иттен (Левелинг, 72).
«Бохум»: Риманн, Гамбоа, Данилу Соарес, Лампропулос, Машович, Пантович (Блум, 62), Реджбецай, Левен (Стафилидис, 88), Лосийя, Польтер (Новотны, 90+3), Хольтманн (Асано, 62).
Предупреждения: Зегуин, 30. Риманн, 54. Лосийя, 60. Машович, 64. Иттен, 67. Лампропулос, 75.
Судья: Данкерт .
16 октября. Фюрт. Стадион «Шпортпарк Ронхоф».
«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» — 1:1 (0:1)
Голы: Форсберг, 32 — с пенальти (0:1). Чон У Ен, 63 (1:1).
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Шоллои, 46. Шаде, 80), Гюнтер, Линхарт, Н.Шлоттербек, Силдиллиа, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 90+3), Грифо (Демирович, 90+4), Хелер, Чон У Ен (Петерсен, 76).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Симакан, Гвардиол (Мукьеле, 78), Кампль, Нкунку, Собослои (Анхелиньо, 78), Айдара, Поульсен, Форсберг (Андре Силва, 67).
Предупреждения: Айдара, 44. Гвардиол, 57. Симакан, 85. Мукьеле, 88.
Судья: Зиберт (Германия).
16 октября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
«Унион Б» — «Вольфсбург» — 2:0 (0:0)
Голы: Авонийи, 49 (1:0). Беккер, 82 (2:0).
«Унион Б»: Луте, Кнохе, Гиссельманн (Очипка, 90+1), Фридрих, Еккель, Рюерсон, Хедира, Харагути (Фогльзаммер, 73), Премель, Крузе (Беккер, 73), Авонийи (Беренс, 84).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Мбабу, Борнау, Гилавоги (Баку, 60), Арнольд, Филипп (Вегхорст, 68), Вальдшмидт (Вранкс, 60), Лукебакио (Ф.Нмеча, 84), Л.Нмеча.
Предупреждения: Гиссельманн, 38. Кнохе, 55. Еккель, 79. Брукс, 86.
Судья: Штегеманн (Германия).
16 октября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
«Айнтрахт Ф» — «Герта» — 1:2 (0:1)
Голы: Рихтер, 7 (0:1). Эккеленкамп, 63 (0:2). Гонсалу Пасьенсия, 78 — с пенальти (1:2).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Чэндлер (Туре, 46), Н`Дика, Хасебе, Костич, Соу, Линдстрем (Камада, 46), Якич (Гонсалу Пасьенсия, 69), Ламмерс (Борре, 60), Хауге.
«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Штарк, Миттельштедт (Ястржембски, 73), Дарида (Боатенг, 83), Сердар, Аскасибар, Пентек (Эккеленкамп, 61), Рихтер (Бельфодиль, 61).
Предупреждения: Якич, 29. Рихтер, 40. Шволов, 89.
Судья: Айтекин (Германия).
16 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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