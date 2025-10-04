«Боруссия» Д сыграла вничью с «Лейпцигом», «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу»
Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 6-го тура бундеслиги — 1:1.
У хозяев забил Ян Коуту, у гостей отличился Кристиан Баумгартнер.
«Боруссия» занимает второе место в таблице чемпионата Германии с 14 очками, «Лейпциг» идет на третьей строчке с 13 очками.
В параллельном матче «Вольфсбург» на выезде уступил «Аугсбургу» — 1:3.
Единственный гол гостей на счету Адама Дагима, у хозяев забили Ноакай Бэнкс, Мерт Кемюр и Робин Фелльхауэр.
«Аугсбург» поднялся на 13-е место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками, «Вольфсбург» идет на 14-й строчке с 5 очками.
В другом матче «Вердер» дома победил «Санкт-Паули» — 1:0.
Единственный гол забил форвард хозяев Самуэль Мбангула.
«Вердер» вышел на 11-е место в таблице бундеслиги с 7 очками. «Санкт-Паули» также набрал 7 очков, но идет на девятой строчке, опережая «Вердер» и занимающий десятую строчку «Хоффенхайм» по дополнительным показателям.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|22-3
|15
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-4
|14
|
3
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|8-8
|13
|
4
|Байер
|6
|3
|2
|1
|12-8
|11
|
5
|Кельн
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|
6
|Айнтрахт Ф
|5
|3
|0
|2
|17-13
|9
|
7
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
9
|Хоффенхайм
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
10
|Вердер
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
11
|Ст-Паули
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
12
|Унион Б
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|11-13
|6
|
14
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|8-10
|5
|
15
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
16
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
17
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|0 : 1
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 1
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|2 : 0
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|1 : 0
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|10
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|4
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|3
|
|
Рицу Доан
Айнтрахт Ф
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1