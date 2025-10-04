Футбол
Сегодня, 18:27

«Боруссия» Д сыграла вничью с «Лейпцигом», «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу»

Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 6-го тура бундеслиги — 1:1.

У хозяев забил Ян Коуту, у гостей отличился Кристиан Баумгартнер.

«Боруссия» занимает второе место в таблице чемпионата Германии с 14 очками, «Лейпциг» идет на третьей строчке с 13 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.
04 октября, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
РБ Лейпциг

В параллельном матче «Вольфсбург» на выезде уступил «Аугсбургу» — 1:3.

Единственный гол гостей на счету Адама Дагима, у хозяев забили Ноакай Бэнкс, Мерт Кемюр и Робин Фелльхауэр.

«Аугсбург» поднялся на 13-е место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками, «Вольфсбург» идет на 14-й строчке с 5 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.
04 октября, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
3:1
Вольфсбург

В другом матче «Вердер» дома победил «Санкт-Паули» — 1:0.

Единственный гол забил форвард хозяев Самуэль Мбангула.

«Вердер» вышел на 11-е место в таблице бундеслиги с 7 очками. «Санкт-Паули» также набрал 7 очков, но идет на девятой строчке, опережая «Вердер» и занимающий десятую строчку «Хоффенхайм» по дополнительным показателям.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.
04 октября, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:0
Санкт-Паули

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
«Барселона» хочет подписать Упамекано

«Байер» победил «Юнион» и одержал вторую победу подряд в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-4 14
3
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 8-8 13
4
 Байер 6 3 2 1 12-8 11
5
 Кельн 6 3 1 2 11-9 10
6
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
7
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
8
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
9
 Хоффенхайм 6 2 1 3 9-12 7
10
 Вердер 6 2 1 3 9-14 7
11
 Ст-Паули 6 2 1 3 8-9 7
12
 Унион Б 6 2 1 3 8-13 7
13
 Аугсбург 6 2 0 4 11-13 6
14
 Вольфсбург 6 1 2 3 8-10 5
15
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
16
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
17
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 0 : 1
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 1
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 2 : 0
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 1 : 0
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

