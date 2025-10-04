«Боруссия» Д сыграла вничью с «Лейпцигом», «Вольфсбург» уступил «Аугсбургу»

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 6-го тура бундеслиги — 1:1.

У хозяев забил Ян Коуту, у гостей отличился Кристиан Баумгартнер.

«Боруссия» занимает второе место в таблице чемпионата Германии с 14 очками, «Лейпциг» идет на третьей строчке с 13 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.

04 октября, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)

В параллельном матче «Вольфсбург» на выезде уступил «Аугсбургу» — 1:3.

Единственный гол гостей на счету Адама Дагима, у хозяев забили Ноакай Бэнкс, Мерт Кемюр и Робин Фелльхауэр.

«Аугсбург» поднялся на 13-е место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками, «Вольфсбург» идет на 14-й строчке с 5 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 6-й тур.

04 октября, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)

В другом матче «Вердер» дома победил «Санкт-Паули» — 1:0.

Единственный гол забил форвард хозяев Самуэль Мбангула.

«Вердер» вышел на 11-е место в таблице бундеслиги с 7 очками. «Санкт-Паули» также набрал 7 очков, но идет на девятой строчке, опережая «Вердер» и занимающий десятую строчку «Хоффенхайм» по дополнительным показателям.