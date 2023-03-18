Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» со счетом 6:1

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии разгромила «Кельн» со счетом 6:1. В составе хозяев по два мяча забили Себастьен Аллер и Марко Ройс.

Благодаря этой победе «Боруссия» с 53 очками вышла на первое место в турнирной таблице, опередив «Баварию», у которой 52 очка и игра в запасе.