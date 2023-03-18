Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» со счетом 6:1
Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии разгромила «Кельн» со счетом 6:1. В составе хозяев по два мяча забили Себастьен Аллер и Марко Ройс.
Благодаря этой победе «Боруссия» с 53 очками вышла на первое место в турнирной таблице, опередив «Баварию», у которой 52 очка и игра в запасе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|
5
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|2 : 2
|18.03
|17:30
|
Аугсбург – Шальке
|1 : 1
|18.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|1 : 0
|18.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Герта
|3 : 1
|18.03
|17:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|0 : 1
|18.03
|20:30
|
Боруссия Д – Кельн
|6 : 1
|19.03
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.03
|19:30
|
Байер – Бавария
|- : -
|19.03
|21:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Диогу Лейте
Унион Б
|20
|1
|3
Новости