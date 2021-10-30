«Боруссия» обыграла «Кельн», «Байер» уступил «Вольфсбургу»
Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Германии.
Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Кельн» (2:0). Голы в активе Торгана Азара и Штеффена Тиггеса.
«Байер» дома проиграл «Вольфсбургу» (0:2). Российский вратарь хозяев Андрей Лунев остался в запасе. «Арминия» уступила «Майнцу» (1:2). «Фрайбург» победил «Гройтер Фюрт» (3:1).
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
10-й тур
«Боруссия Д» — «Кельн» — 2:0 (1:0)
Голы: Азар, 40 (1:0). Тиггес, 63 (2:0).
«Боруссия Д»: Кобель, Хуммельс, Менье, Аканджи, Понграчич (Мален, 57), Витсель, Ройс, Брандт (Кнауфф, 86), Беллингем, Азар (Тиггес, 57), Вольф (Пасслак, 69).
«Кельн»: Хорн, Шмиц (Эхизибуэ, 81), Хюберс (Кцихос, 64), Килиан, Хектор, Дуда (Кайнц, 59), Озджан, Любичич (Шауб, 80), Модест, Ут, Тильманн (Андерссон, 65).
Предупреждения: Шмиц, 11. Менье, 51. Хюберс, 56. Озджан, 82. Беллингем, 88.
Судья: Петерсен.
30 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Байер» — «Вольфсбург» — 0:2 (0:0)
Голы: Л.Нмеча, 48 (0:1). Арнольд, 51 (0:2).
Нереализованный пенальти: Аларио, 90+6 (вратарь)
«Байер»: Градецки, Та, Баккер (Синкгравен, 83), Тапсоба, Фримпонг, Хинкапье (Паулинью, 54), Демирбай, Паласиос (Андрих, 70), Вирц, Аларио, Адли (Амири, 69).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Баку (Ф.Нмеча, 80), Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Мбабу, 69), Вранкс, Штеффен (Паулу Отавиу, 46), Филипп (Лукебакио, 46), Л.Нмеча (Гинчек, 90+2).
Предупреждения: Та, 28. Брукс, 28. Штеффен, 28. Аларио, 30. Вирц, 53.
Удаление: Лакруа, 90+5.
Судья: Айтекин.
30 октября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
«Арминия» — «Майнц» — 1:2 (1:1)
Голы: Ли Джэ Сон, 25 (0:1). Лаурсен, 42 (1:1). Буркардт, 68 (1:2).
«Арминия»: Ортега, Де Медина (Виммер, 46), Лаурсен, Пипер, Андраде, Шепф, Фернандеш (Окугава, 78), Притль, Клос (Василиадис, 78), Р.Хак (Зерра, 78), Ласм (Крюгер, 78).
«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Мартин (Лукоки, 85), А.Хак, Немет, Кор, Боэтиус, Ли Джэ Сон (Баррейро, 77), Онисиво (Солои, 90), Буркардт (Ингвартсен, 85).
Предупреждения: Андраде, 52. Кор, 58. Притль, 70. А.Хак, 77. Белль, 80.
Судья: Данкерт.
30 октября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
«Фрайбург» — «Гройтер Фюрт» — 3:1 (2:0)
Голы: Аста, 20 — в свои ворота (1:0). Хефлер, 39 (2:0). Левелинг, 74 (2:1). Грифо, 79 — с пенальти (3:1).
«Фрайбург»: Флеккен, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Н.Шлоттербек, Хефлер (Хаберер, 76), Эггештайн (Кайтель, 83), Грифо, Хелер (К.Шлоттербек, 90+1), Чон У Ен (Демирович, 75), Шаде (Вайсхаупт, 83).
«Гройтер Фюрт»: Функ, Фиргефер (Барри, 63), Виллемс (Иттер, 77), Аста, Грин (Тилльманн, 76), Зегуин, Сарпей, Грисбек (Кристиансен, 42), Хргота, Иттен, Левелинг.
Предупреждения: Грин, 41. Кристиансен, 50.
Судья: Брих.
30 октября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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