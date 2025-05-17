«Боруссия» обеспечила себе выход в Лигу чемпионов после разгромной победы над «Хольштайном»

«Боруссия» разгромила «Хольштайн» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Германии — 3:0.

У клуба из Дортмунда в этой игре отличились Серу Гирасси (с пенальти), Марсель Забитцер и Феликс Нмеча.

«Боруссия» набрала 57 очков по итогу сезона и заняла четвертое место в турнирной таблице бундеслиги, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов-2025/26. «Хольштайн» с 25 баллами финишировал на 17-й строчке и вылетел во второй дивизион.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 34-й тур.

17 мая 2025, 16:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

В другом матче дня «Байер» сыграл вничью против «Майнца» (2:2), а «Фрайбург» уступил «Айнтрахту» (1:3).

«Байер» и «Айнтрахт» также вышли в Лигу чемпионов. «Фрайбург» будет выступать в следующем сезоне в Лиге Европы, а «Майнц» — в Лиге конференций.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 34-й тур.

17 мая 2025, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)