Гол Холанна принес «Боруссии» победу в матче с «Хоффенхаймом»

Дортмундская «Боруссия» победила «Хоффенхайм» обыграла «Хоффенхайм» (3:2) в матче третьего тура чемпионата Германии.

В составе хозяев отличились Джованни Рейна, Джуд Беллингем и Эрлин Холанн, который забил решающий мяч в концовке игры. У «Хоффенхайма» голы в активе Кевина Баумгартнера и Мунаса Даббура.

«Боруссия» набрала шесть очков и на данный момент вышла на первое место. У «Хоффенхайма» четыре очка и четвертая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

3-й тур

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» — 3:2 (0:0)

Голы: Рейна, 49 (1:0). Баумгартнер, 61 (1:1). Беллингем, 69 (2:1). Даббур, 90 (2:2). Холанн, 90+1 (3:2).

«Боруссия»: Кобель, Менье, Рафаэл Геррейру (Пасслак, 84), Аканджи, Витсель, Ройс, Дахуд, Рейна (Брандт, 64), Беллингем (Вольф, 72), Холанн, Мален (Мукоко, 84).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Раум, Руди, Гайгер (Даббур, 83), Баумгартнер (Гачинович, 70), Штиллер (Рюттер, 46), Крамарич, Брун Ларсен (Адамян, 70).

Предупреждения: Баумгартнер, 1. Пош, 7. Гайгер, 20. Дахуд, 36. Менье, 54.

Судья: Цвайер.

27 августа. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».