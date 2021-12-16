Дубль Холанна помог дортмундской «Боруссии» разгромить Гройтер Фюрт

Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над «Гройтер Фюрт» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе «шмелей» дублем отметился форвард Эрлинг Холанн, еще один гол на счету Дониэлла Малена.

«Боруссия» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Гройтер Фюрт» располагается на 18-й строчке с 4 баллами.

В параллельной встрече «Унион» и «Фрайбург» сыграли вничью (0:0).