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Дубль Холанна помог дортмундской «Боруссии» разгромить Гройтер Фюрт

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Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над «Гройтер Фюрт» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе «шмелей» дублем отметился форвард Эрлинг Холанн, еще один гол на счету Дониэлла Малена.

«Боруссия» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Гройтер Фюрт» располагается на 18-й строчке с 4 баллами.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
15 дек, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:0
Гройтер Фюрт
Голы
Холанн, 33 (1:0), Холанн, 82 (2:0), Мален, 89 (3:0)
Боруссия Д
Кобель Шульц Загаду Хуммельс Менье Беллингем (Дахуд, 46 ) Витсель Азар (Эмре Джан, 74 ) Ройс (Мален, 75 ) Брандт (Рейниер, 90 ) Холанн (Тиггес, 83 )
Гройтер Фюрт
Бурхерт Виллемс (Иттер, 78) Бауэр Грисбек Майерхефер Тилльманн (Абиама, 78) Кристиансен Зегуин Дудзияк (Грин, 64) Иттен (Нильсен, 46) Левелинг (Хргота, 64)
Предупреждения
Хуммельс 15, Беллингем 43  -  Бауэр 33, Виллемс 43
Судьи
Шлагер

В параллельной встрече «Унион» и «Фрайбург» сыграли вничью (0:0).

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
15 дек, 22:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
0:0
Фрайбург
Унион Б
Луте Баумгартль Кнохе Еккель Гиссельманн Харагути (Мевальд, 72 ) Хедира Премель Триммель Авонийи (Беренс, 72 ) Беккер (Фогльзаммер, 86 )
Фрайбург
Флеккен Шлоттербек Шлоттербек Линхарт Гюнтер Хефлер Эггештайн (Хаберер, 86) Кюблер Грифо (Шоллои, 77) Хелер (Петерсен, 89) Чон У Ен (Шаде, 77)
Предупреждения
Беккер 77  -  Хефлер 35
Судьи
Айтекин

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