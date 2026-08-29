Дортмундская «Боруссия» обыграла «Гамбург» в 1-м туре Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала победу над «Гамбургом» в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.

Счет на 9-й минуте открыл Серу Гирасси. В конце первого тайма хозяева удвоили преимущество после автогола Себастьяна Борнау.