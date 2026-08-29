Дортмундская «Боруссия» обыграла «Гамбург» в 1-м туре Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала победу над «Гамбургом» в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.
Счет на 9-й минуте открыл Серу Гирасси. В конце первого тайма хозяева удвоили преимущество после автогола Себастьяна Борнау.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эльферсберг
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
3
|Кельн
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Аугсбург
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|
9
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|
10
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Байер
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
15
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
16
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Шальке
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Гамбург
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.09
|21:30
|Штутгарт – Кельн
|- : -
|5.09
|16:30
|Боруссия М – Эльферсберг
|- : -
|5.09
|16:30
|Байер – Унион Б
|- : -
|5.09
|16:30
|Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|5.09
|16:30
|Падерборн – Фрайбург
|- : -
|5.09
|16:30
|Вердер – РБ Лейпциг
|- : -
|5.09
|19:30
|Шальке – Бавария
|- : -
|6.09
|16:30
|Гамбург – Майнц
|- : -
|6.09
|18:30
|Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|3
|
|
Юнес Эбнуталиб
Айнтрахт Ф
|3
|
|
Тейс Даллинга
Кельн
|2
|П
|
|
Тидьям Гомис
РБ Лейпциг
|2
|
|
Йозуа Киммих
Бавария
|2
|
|
Исмаэль Сайбари
Бавария
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Зено ван ден Босх
Унион Б
|1
|0
|1
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