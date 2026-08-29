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Боруссия Д — Гамбург: счет и результат матча 1 тура Бундеслиги 29 августа 2026

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Гамбург» в 1-м туре Бундеслиги

Игнат Заздравин
Корреспондент

Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала победу над «Гамбургом» в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.

Счет на 9-й минуте открыл Серу Гирасси. В конце первого тайма хозяева удвоили преимущество после автогола Себастьяна Борнау.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 1-й тур.
29 августа, 19:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)
Боруссия Д
2:0
Гамбург

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Гамбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Эльферсберг 1 1 0 0 3-2 3
2
 Бавария 1 1 0 0 5-1 3
3
 Кельн 1 1 0 0 3-2 3
4
 Фрайбург 1 1 0 0 4-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
6
 Аугсбург 1 1 0 0 3-0 3
7
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 3-0 3
8
 Айнтрахт Ф 1 0 1 0 3-3 1
9
 Унион Б 1 0 1 0 3-3 1
10
 Майнц 1 0 1 0 0-0 1
11
 Падерборн 1 0 1 0 0-0 1
12
 Байер 1 0 0 1 2-3 0
13
 Хоффенхайм 1 0 0 1 2-3 0
14
 Штутгарт 1 0 0 1 1-5 0
15
 Вердер 1 0 0 1 1-4 0
16
 Боруссия М 1 0 0 1 0-3 0
17
 Шальке 1 0 0 1 0-3 0
18
 Гамбург 1 0 0 1 0-2 0
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4.09 21:30 Штутгарт – Кельн - : -
5.09 16:30 Боруссия М – Эльферсберг - : -
5.09 16:30 Байер – Унион Б - : -
5.09 16:30 Хоффенхайм – Боруссия Д - : -
5.09 16:30 Падерборн – Фрайбург - : -
5.09 16:30 Вердер – РБ Лейпциг - : -
5.09 19:30 Шальке – Бавария - : -
6.09 16:30 Гамбург – Майнц - : -
6.09 18:30 Айнтрахт Ф – Аугсбург - : -
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Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 3
Юнес Эбнуталиб
Юнес Эбнуталиб

Айнтрахт Ф

 3
Тейс Даллинга
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Кельн

 2
П
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Тидьям Гомис

РБ Лейпциг

 2
Йозуа Киммих
Йозуа Киммих

Бавария

 2
Исмаэль Сайбари
Исмаэль Сайбари

Бавария

 2
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 1 1 0
Зено ван ден Босх
Зено ван ден Босх

Унион Б

 1 0 1
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