Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», Себастьян Аллер забил
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 19-го тура бундеслиги — 5:1.
Голами в составе клуба из Дормунда отметились Нико Шлоттербек, Карим Адейеми, Себастьен Аллер, Юлиан Брандт и Джованни Рейна.
За «Фрайбург» забил Лукас Хелер. На 17-й минуте Килианн Силдиллиа получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.
Аллер забил первый гол в официальных матчах за «Боруссию» после длительного лечения. У него была обнаружена злокачественная опухоль яичка.
«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии (37 очков). «Фрайбург» находится на шестой строчке (34).
В других матчах 19-го тура «Айнтрахт» обыграл «Герту» со счетом 3:0, а «Бохум» разгромил «Хоффенхайм» — 5:2.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
2
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|
9
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|18
|2
|4
|12
|14-41
|10
|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|1 : 0
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|5 : 2
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|5 : 1
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|3 : 0
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|0 : 0
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|2 : 1
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|- : -
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|4
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|14
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2