Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», Себастьян Аллер забил

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 19-го тура бундеслиги — 5:1.

Голами в составе клуба из Дормунда отметились Нико Шлоттербек, Карим Адейеми, Себастьен Аллер, Юлиан Брандт и Джованни Рейна.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

За «Фрайбург» забил Лукас Хелер. На 17-й минуте Килианн Силдиллиа получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Аллер забил первый гол в официальных матчах за «Боруссию» после длительного лечения. У него была обнаружена злокачественная опухоль яичка.

«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии (37 очков). «Фрайбург» находится на шестой строчке (34).

В других матчах 19-го тура «Айнтрахт» обыграл «Герту» со счетом 3:0, а «Бохум» разгромил «Хоффенхайм» — 5:2.