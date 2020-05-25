Во вторник, 26 мая, состоится матч 28-го тура чемпионата Германии, в дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Баварию». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Боруссия» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» — «Бавария»

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Коэффициент на победу мюнхенского клуба — 1.85, на то, что три очка заберет «Боруссия» — 3.75.