«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» благодаря голу Киммиха в концовке матча

«Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в выездном матче 24-го тура чемпионата Германии — 3:2.

Счет открыли хозяева — на 26-й минуте гол забил Нико Шлоттербек. Во втором тайме гости в течение 16 минут отличились дважды — дубль оформил Харри Кейн. За семь минут до конца основного времени Даниэль Свенссон сравнял счет. На 87-й минуте Йозуа Киммих забил победный гол.

«Бавария» одержала четвертую победу подряд. Команда Венсана Компани набрала 63 очка и занимает первое место в таблице Бундеслиги.

«Боруссия» с 52 очками располагается на второй строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.

28 февраля, 20:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

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