Стали известны составы дортмундской «Боруссии» и «Баварии» на матч 28-го тура чемпионата Германии. Встреча начнется в 19:30 мск.

«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дауд, Дилэйни, Геррейру, Брандт, Т. Азар, Холанн.

Запасные: Хитц, Санчо, Гетце, Балерди, Морей, Джан, Витсель, Шмельцер, Рейна.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэйвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Хави Мартинес, Кюизанс, Перишич, Эрнандез, Батиста Майер, Маи, Зиркзе.

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Коэффициент на победу мюнхенского клуба — 1.85, на то, что три очка заберет «Боруссия» — 3.75.