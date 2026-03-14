Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» на своем поле победила «Аугсбург» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.

По голу у хозяев забили Карим Адейеми (13-я минута) и Лука Реджани (59-я).

«Боруссия» (58 очков) занимает второе место в Бундеслиге. «Аугсбург» (31 очко) потерпел второе поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.

В параллельном матче «Айнтрахт» в меньшинстве переиграл «Хайденхайм» — 1:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 26-й тур.

14 марта, 17:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)