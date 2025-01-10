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Сегодня, 21:00

«Боруссия» — «Байер»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» встретятся в матче чемпионата Германии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» примет «Байер» в матче 16-го тура немецкой бундеслиги в пятницу, 10 января. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Основные события игры «Боруссия» Дортмунд — «Байер» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
10 янв, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Байер

В 15 турах чемпионата Германии «Боруссия» набрала 25 очков, «Байер» — 32. В предыдущих матчах до зимней паузы «Боруссия» победила «Вольфсбург» (3:1), а «Байер» разгромил «Фрайбург» (5:1).

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Лейпциг» подписал защитника Баку за 4,5 миллиона евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 11 3 1 47-13 36
2
 Байер 15 9 5 1 37-21 32
3
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 35-23 27
4
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
5
 Майнц 15 7 4 4 28-20 25
6
 Боруссия Д 15 7 4 4 28-22 25
7
 Вердер 15 7 4 4 26-25 25
8
 Боруссия М 15 7 3 5 25-20 24
9
 Фрайбург 15 7 3 5 21-24 24
10
 Штутгарт 15 6 5 4 29-25 23
11
 Вольфсбург 15 6 3 6 32-28 21
12
 Унион Б 15 4 5 6 14-19 17
13
 Аугсбург 15 4 4 7 17-32 16
14
 Ст-Паули 15 4 2 9 12-19 14
15
 Хоффенхайм 15 3 5 7 20-28 14
16
 Хайденхайм 15 3 1 11 18-33 10
17
 Хольштайн 15 2 2 11 19-38 8
18
 Бохум 15 1 3 11 13-35 6
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10.01 22:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
11.01 17:30
Фрайбург – Хольштайн
 - : -
11.01 17:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
11.01 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
11.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
11.01 17:30
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
 - : -
11.01 20:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
12.01 17:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
12.01 19:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 13 1 4
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Боруссия Д

 15 1 4
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