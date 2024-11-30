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Сегодня, 19:15

«Боруссия» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Боруссия» сыграет с «Баварией» в чемпионате Германии 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гарри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters

«Боруссия» сыграет с «Баварией» в 12-м туре бундеслиги в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Боруссия» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 11-ти туров бундеслиги черно-желтые набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, мюнхенский клуб с 29-ю баллами возглавляет чемпионат.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
30 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария

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Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 11 9 2 0 36-7 29
2
 Айнтрахт Ф 11 7 2 2 27-16 23
3
 Байер 12 6 5 1 28-19 23
4
 РБ Лейпциг 12 6 3 3 19-14 21
5
 Фрайбург 12 6 2 4 16-16 20
6
 Боруссия Д 11 6 1 4 22-18 19
7
 Вольфсбург 12 5 3 4 25-19 18
8
 Штутгарт 12 4 5 3 23-21 17
9
 Боруссия М 12 5 2 5 18-17 17
10
 Майнц 11 4 4 3 18-14 16
11
 Унион Б 12 4 4 4 10-11 16
12
 Вердер 12 4 4 4 19-24 16
13
 Аугсбург 12 4 3 5 14-23 15
14
 Хоффенхайм 11 3 3 5 17-22 12
15
 Ст-Паули 12 3 2 7 10-15 11
16
 Хайденхайм 11 3 1 7 15-20 10
17
 Хольштайн 12 1 2 9 13-31 5
18
 Бохум 12 0 2 10 10-33 2
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.11 22:30
Ст-Паули – Хольштайн
 3 : 1
30.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 1 : 0
30.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 1
30.11 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 1 : 5
30.11 17:30
Унион Б – Байер
 1 : 2
30.11 17:30
Вердер – Штутгарт
 2 : 2
30.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 - : -
1.12 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
1.12 19:30
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 11
Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Боруссия М

 8
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 6
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 9 1 3
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 10 1 3
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
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