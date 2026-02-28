«Боруссия» и «Бавария» сыграют в 24-м туре Бундеслиги в субботу, 28 февраля. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.

28 февраля, 20:30. Сигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» — «Бавария» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 23 туров Бундеслиги «Боруссия» набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Бавария» с 60 очками располагается на первой строчке чемпионата.

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