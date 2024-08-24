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Сегодня, 21:26

Дортмундская «Боруссия» с победы стартовала в новом сезоне бундеслиги

Алина Савинова
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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Айнтрахтом».
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Айнтрахтом» в 1-м туре бундеслиги сезона-2024/25 — 2:0.

У черно-желтых дублем в этой встрече отметился форвард Джейми Байноу-Гиттенс, который забил на 72-й и 90+3-й минутах.

Теперь «Боруссия» с 3 очками занимает второе место в чемпионате Германии, уступая лидирующему «Фрайбургу» (3) по дополнительным показателям. «Айнтрахт» (0) на данный момент замыкает таблицу.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:0
Айнтрахт Ф
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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«Лейпциг» стартовал с победы над «Бохумом» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
2
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
3
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
4
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
5
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
6
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
7
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
8
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
9
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
11
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
15
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
17
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 2 : 3
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 2 : 2
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 3 : 1
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 3 : 2
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 1 : 1
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 1 : 0
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 2 : 0
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 3
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Рами Бенсебаини

Рами Бенсебаини

Боруссия Д

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1 0 1
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