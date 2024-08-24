Дортмундская «Боруссия» с победы стартовала в новом сезоне бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Айнтрахтом» в 1-м туре бундеслиги сезона-2024/25 — 2:0.
У черно-желтых дублем в этой встрече отметился форвард Джейми Байноу-Гиттенс, который забил на 72-й и 90+3-й минутах.
Теперь «Боруссия» с 3 очками занимает второе место в чемпионате Германии, уступая лидирующему «Фрайбургу» (3) по дополнительным показателям. «Айнтрахт» (0) на данный момент замыкает таблицу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|2 : 3
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 2
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|3 : 1
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|3 : 2
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|1 : 1
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|1 : 0
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1
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