Дортмундская «Боруссия» с победы стартовала в новом сезоне бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Айнтрахтом» в 1-м туре бундеслиги сезона-2024/25 — 2:0.

У черно-желтых дублем в этой встрече отметился форвард Джейми Байноу-Гиттенс, который забил на 72-й и 90+3-й минутах.

Теперь «Боруссия» с 3 очками занимает второе место в чемпионате Германии, уступая лидирующему «Фрайбургу» (3) по дополнительным показателям. «Айнтрахт» (0) на данный момент замыкает таблицу.