«Боруссия» определилась с ценой на Тюрама

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам зимой 2023 года может покинуть клуб, сообщает Bild.

Контракт француза в командой истекает следующим летом. Руководство готово уже сейчас расстаться с игроком, чтобы выручить с его продажи какую-то сумму.

По данным источника, игрока готовы купить «Интер» и «Бавария». Интерес к нападающему проявляют также «Ньюкасл» и «Атлетико».