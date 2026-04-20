«Борнмут» объявил, что Розе возглавит команду с сезона-2026/27

«Борнмут» сообщил о назначении Марко Розе на пост главного тренера команды.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на три года и вступит в силу после завершения сезона-2025/26. На посту главного тренера «Борнмута» Розе сменит Андони Ираолу.

Последним местом работы Розе был «Лейпциг», который он покинул в марте 2025 года. До этого немец тренировал дортмундскую «Боруссию», гладбахскую «Боруссию» и «Зальцбург».

Вместе с «Зальцбургом» Розе дважды выигрывал чемпионат Австрии и один раз — Кубок страны. «Лейпциг» под руководством специалиста завоевал Кубок и Суперкубок Германии.

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