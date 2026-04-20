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20 апреля, 19:34

«Борнмут» объявил, что Розе возглавит команду с сезона-2026/27

Алина Савинова

«Борнмут» сообщил о назначении Марко Розе на пост главного тренера команды.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на три года и вступит в силу после завершения сезона-2025/26. На посту главного тренера «Борнмута» Розе сменит Андони Ираолу.

Последним местом работы Розе был «Лейпциг», который он покинул в марте 2025 года. До этого немец тренировал дортмундскую «Боруссию», гладбахскую «Боруссию» и «Зальцбург».

Вместе с «Зальцбургом» Розе дважды выигрывал чемпионат Австрии и один раз — Кубок страны. «Лейпциг» под руководством специалиста завоевал Кубок и Суперкубок Германии.

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ФК Борнмут
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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34 тур
28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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