«Борнмут» объявил, что Розе возглавит команду с сезона-2026/27
«Борнмут» сообщил о назначении Марко Розе на пост главного тренера команды.
Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на три года и вступит в силу после завершения сезона-2025/26. На посту главного тренера «Борнмута» Розе сменит Андони Ираолу.
Последним местом работы Розе был «Лейпциг», который он покинул в марте 2025 года. До этого немец тренировал дортмундскую «Боруссию», гладбахскую «Боруссию» и «Зальцбург».
Вместе с «Зальцбургом» Розе дважды выигрывал чемпионат Австрии и один раз — Кубок страны. «Лейпциг» под руководством специалиста завоевал Кубок и Суперкубок Германии.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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|21:30
|Бавария – Штутгарт
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|16:30
|Эльферсберг – Байер
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|Кельн – Хоффенхайм
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|Майнц – Падерборн
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|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
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|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
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