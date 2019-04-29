Главный тренер "Нюрнберга" Борис Шоммерс после ничьей с "Баварией" в 31-м туре чемпионата Германии (1:1) отметил, что игра получилась равной. По его мнению, пенальти в концовке встречи стал главным моментом матча.

- С моей точки зрения сегодня мы на протяжении 90 минут держались с "Баварией" на равных, - цитирует пресс-служба клуба Шоммерса. - Мы позволили сопернику создать лишь несколько моментов. Мы не играли с излишним почтением, а старались показывать футбол. Невозможно на протяжении всех 90 минут держать "Баварию" вдали от собственных ворот. Пенальти на 90-й минуте был главным моментом матча. Мы могли взять три очка, на которые никто не рассчитывал. С моей точки зрения мы заработали заслуженное очко".