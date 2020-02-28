Бон Джови рассказал, что футболисты «Баварии» пили спиртное перед первым матчем с «Челси»

Американский музыкант Джон Бон Джови рассказал, что футболисты «Баварии» пили спиртное перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0). Вокалист жил в том же отеле, в котором находились игроки в Лондоне и видел их за распитием виски и пива.

— Я был по своим делам в баре, там же находились и игроки «Баварии» вечером перед матчем, — сказал Бон Джови talkSPORT. — Они пили виски и пиво. На топливе из виски и пива они сокрушили «Челси». Ребята из «Баварии» совершенно точно хлебали виски и попивали старое доброе пиво. Ох, похоже, из-за моих слов у кого-то будут проблемы.