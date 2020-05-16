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«Большая победа для всего человечества». Холанн — «первый на Луне»

17:12
Коллаж с Эрлином Холанном. Фото Twitter
Коллаж с Эрлином Холанном. Фото Twitter
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Русскоязычный Twitter Евро-2020 отметил гол нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в матче 26-го тура бундеслиги против «Шальке». Форвард открыл счет на 29-й минуте. Этот мяч стал первым в чемпионате Германии после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Аккаунт Евро сравнил возвращение бундеслиги с высадкой на Луну, «приписав» Холанну переиначенную цитату первого человека на Луне Нила Армстронга: «Всего лишь гол для одного человека, но большая победа для всего человечества».

Коэффициент на победу «Боруссии» — 1,53, на «Шальке» — 5,50.

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