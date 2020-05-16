Русскоязычный Twitter Евро-2020 отметил гол нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в матче 26-го тура бундеслиги против «Шальке». Форвард открыл счет на 29-й минуте. Этот мяч стал первым в чемпионате Германии после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Аккаунт Евро сравнил возвращение бундеслиги с высадкой на Луну, «приписав» Холанну переиначенную цитату первого человека на Луне Нила Армстронга: «Всего лишь гол для одного человека, но большая победа для всего человечества».

«Всего лишь гол для одного человека, но большая победа для всего человечества»



(c)? Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» pic.twitter.com/O0W0OyEs4M — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) May 16, 2020

Коэффициент на победу «Боруссии» — 1,53, на «Шальке» — 5,50.

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