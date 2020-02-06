Болельщики назвали Мюллера лучшим игроком «Баварии» в январе

Болельщики «Баварии» назвали полузащитника Томаса Мюллера лучшим игроком команды в январе. 30-летний немец набрал 36 процентов голосов.

Второе место занял полузащитник Альфонсо Дэвис (25 процентов), замкнул тройку лидеров полузащитник Леон Горецка (13 процентов).

В этом сезоне Мюллер впервые признан игроком месяца. В январе он набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в двух матчах: гол и одна результативная передача в матче с «Гертой» (4:0), а также забитый мяч в игре с «Шальке» (5:0).