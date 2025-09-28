Болельщика «Хайденхайма» госпитализировали с матча на вертолете
Болельщика «Хайденхайма» пришлось госпиталилизировать с помощью вертолета после того, как он получил травму и потерял сознание во время домашнего матча 5-го тура бундеслиги против «Аугсбурга» (2:1), сообщает Get German Football News.
Вертолет сел на поле стадиона «Фойт-Арена» после завершения игры и забрал пострадавшего.
В связи с инцидентом было решено отменить празднование победы, которая стала для «Хайденхайма» первой в сезоне-2025/26, а также послематчевые пресс-конференции главных тренеров команд.
