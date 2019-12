Более 28 тысяч болельщиков «Униона» спели при свечах на стадионе. Завораживающее видео

28500 болельщиков немецкого «Униона» приняли участие в рождественской вечеринке, которая состоялась на стадионе клуба. Эта традиция зародилась в 2003 году, когда участие в акции приняли 89 человек. Болельщики пели песни при зажженных свечах.

Christmas carols with @fcunion_en in K?penick. Thousands of fans come here to do this every year since 89 broke in on Dec. 2003 to start the tradition. It's brilliant! #Eisern pic.twitter.com/zcUSJNHUfl