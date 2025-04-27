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Сегодня, 18:28

«Унион» сыграл вничью с «Бохумом» в бундеслиге

Сергей Ярошенко
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«Унион» на выезде сыграл вничью с «Бохумом» в матче 31-го тура бундеслиги — 1:1.

У гостей голом на 17-й минуте отметился нападающий Бенедикт Холлербах. У хозяев гол на 68-й минуте забил полузащитник Матуш Беро.

«Унион» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Бохум» с 21 очком располагается на 18-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
27 апреля, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:1
Унион Б

Футбол
ФК Бохум
ФК Унион Берлин
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 23 6 2 90-29 75
2
 Байер 31 19 10 2 66-35 67
3
 Айнтрахт Ф 31 16 7 8 62-42 55
4
 Фрайбург 31 15 6 10 44-47 51
5
 РБ Лейпциг 31 13 10 8 48-42 49
6
 Боруссия Д 31 14 6 11 60-49 48
7
 Майнц 31 13 8 10 48-39 47
8
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
9
 Боруссия М 31 13 5 13 51-50 44
10
 Аугсбург 31 11 10 10 33-42 43
11
 Штутгарт 31 11 8 12 56-51 41
12
 Вольфсбург 31 10 9 12 53-48 39
13
 Унион Б 31 9 10 12 32-44 37
14
 Ст-Паули 30 8 6 16 26-36 30
15
 Хоффенхайм 31 7 9 15 40-58 30
16
 Хайденхайм 31 7 4 20 33-60 25
17
 Хольштайн 31 5 7 19 45-74 22
18
 Бохум 31 4 7 20 29-64 19
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Штутгарт – Хайденхайм
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26.04 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 0
26.04 16:30
Бавария – Майнц
 3 : 0
26.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 2 : 3
26.04 16:30
Хольштайн – Боруссия М
 4 : 3
26.04 16:30
Вольфсбург – Фрайбург
 0 : 1
26.04 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 4 : 0
27.04 16:30
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