«Унион» сыграл вничью с «Бохумом» в бундеслиге
«Унион» на выезде сыграл вничью с «Бохумом» в матче 31-го тура бундеслиги — 1:1.
У гостей голом на 17-й минуте отметился нападающий Бенедикт Холлербах. У хозяев гол на 68-й минуте забил полузащитник Матуш Беро.
«Унион» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Бохум» с 21 очком располагается на 18-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|23
|6
|2
|90-29
|75
|
2
|Байер
|31
|19
|10
|2
|66-35
|67
|
3
|Айнтрахт Ф
|31
|16
|7
|8
|62-42
|55
|
4
|Фрайбург
|31
|15
|6
|10
|44-47
|51
|
5
|РБ Лейпциг
|31
|13
|10
|8
|48-42
|49
|
6
|Боруссия Д
|31
|14
|6
|11
|60-49
|48
|
7
|Майнц
|31
|13
|8
|10
|48-39
|47
|
8
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|
9
|Боруссия М
|31
|13
|5
|13
|51-50
|44
|
10
|Аугсбург
|31
|11
|10
|10
|33-42
|43
|
11
|Штутгарт
|31
|11
|8
|12
|56-51
|41
|
12
|Вольфсбург
|31
|10
|9
|12
|53-48
|39
|
13
|Унион Б
|31
|9
|10
|12
|32-44
|37
|
14
|Ст-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|
15
|Хоффенхайм
|31
|7
|9
|15
|40-58
|30
|
16
|Хайденхайм
|31
|7
|4
|20
|33-60
|25
|
17
|Хольштайн
|31
|5
|7
|19
|45-74
|22
|
18
|Бохум
|31
|4
|7
|20
|29-64
|19
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.04
|21:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|0 : 1
|26.04
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 0
|26.04
|16:30
|
Бавария – Майнц
|3 : 0
|26.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 3
|26.04
|16:30
|
Хольштайн – Боруссия М
|4 : 3
|26.04
|16:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|0 : 1
|26.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|4 : 0
|27.04
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|1 : 1
|27.04
|18:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|27
|1
|6
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