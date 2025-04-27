«Унион» сыграл вничью с «Бохумом» в бундеслиге

«Унион» на выезде сыграл вничью с «Бохумом» в матче 31-го тура бундеслиги — 1:1.

У гостей голом на 17-й минуте отметился нападающий Бенедикт Холлербах. У хозяев гол на 68-й минуте забил полузащитник Матуш Беро.

«Унион» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Бохум» с 21 очком располагается на 18-й строчке.