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Сегодня, 19:26

Гол Нкунку помог «Лейпцигу» победить «Бохум»

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Лейпциг» победил «Бохум» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку.

«Лейпциг» набрал 40 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. У «Бохума» 29 очков и одиннадцатая позиция.

Германия. Бундеслига 1. 24-й тур
27 февр, 17:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
0:1
РБ Лейпциг
Голы
Нкунку, 82 (0:1)
Бохум
Риманн Гамбоа Данилу Соарес Лайч Белла-Котчап Лосийя Реджбецай Пантович (Локадиа, 72) Левен (Блум, 86) Асано (Хольтманн, 71) Польтер (Антви-Аджей, 72)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Клостерманн Мукьеле (Хенрикс, 72) Анхелиньо Айдара Адамс (Ольмо, 59) Собослои (Нкунку, 58) Поульсен (Андре Силва, 58) Форсберг (Лаймер, 81)
Предупреждения
Гамбоа 87’  -  Симакан 70’

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 0
Ливерпуль 0
1-й тайм

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
ФК Бохум
ФК Лейпциг
2
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Защитник «Боруссии» Менье выбыл на пару месяцев из-за травмы

Бундеслига: «Бавария» обыграла «Айнтрахт», «Аугсбург» — «Боруссия» Д и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 63-36 49
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.02 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 2 : 1
26.02 17:30
Байер – Арминия
 3 : 0
26.02 17:30
Боруссия М – Вольфсбург
 2 : 2
26.02 17:30
Гр. Фюрт – Кельн
 1 : 1
26.02 17:30
Унион Б – Майнц
 3 : 1
26.02 17:30
Фрайбург – Герта
 3 : 0
26.02 20:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 0 : 1
27.02 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 0 : 1
27.02 19:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
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