Гол Нкунку помог «Лейпцигу» победить «Бохум»

«Лейпциг» победил «Бохум» в матче 24-го тура чемпионата Германии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку.

«Лейпциг» набрал 40 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. У «Бохума» 29 очков и одиннадцатая позиция.