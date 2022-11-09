«Бохум» обыграл гладбахскую «Боруссию», «Штутгарт» обыграл «Герту» Шварца в бундеслиге
«Бохум» дома обыграл «Боруссия» Менхенгладбах со счетом 2:1 в матче 14-го тура бундеслиги.
Голами в составе хозяев поля отметились Кристофер Антви-Аджей и Филипп Хофманн. За гостей забил Алассан Плеа.
«Бохум» занимает 17-й место (10 очков) в бундеслиге, «Боруссия» — девятая (19 очков).
В другом матче 14-го тура «Штутгарт» обыграл «Герту» со счетом 2:1. За хозяев забил Серу Гирасси и Константинос Мавропанос, за гостей Доди Лукебакио.
«Герта», которую тренирует бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц, проиграла третий матч подряд и занимает 16-е место в бундеслиге (11 очков). «Штутгарт» находится на 13-й строчке (14 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|9
|4
|1
|47-13
|31
|
2
|Фрайбург
|13
|8
|3
|2
|20-13
|27
|
3
|Унион Б
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Боруссия Д
|14
|8
|1
|5
|23-17
|25
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|
7
|Вердер
|14
|6
|3
|5
|24-25
|21
|
8
|Вольфсбург
|14
|5
|5
|4
|22-19
|20
|
9
|Боруссия М
|14
|5
|4
|5
|24-22
|19
|
10
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|
11
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
12
|Кельн
|13
|4
|5
|4
|20-25
|17
|
13
|Штутгарт
|14
|3
|5
|6
|18-25
|14
|
14
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
15
|Байер
|13
|3
|3
|7
|21-25
|12
|
16
|Герта
|14
|2
|5
|7
|17-22
|11
|
17
|Бохум
|14
|3
|1
|10
|13-36
|10
|
18
|Шальке
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
|8.11
|20:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|2 : 0
|8.11
|22:30
|
Бавария – Вердер
|6 : 1
|8.11
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|2 : 1
|8.11
|22:30
|
Штутгарт – Герта
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
Кельн – Байер
|- : -
|9.11
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|9.11
|22:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|9.11
|22:30
|
Шальке – Майнц
|- : -
|9.11
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|10
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2