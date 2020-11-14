Боатенг удивлен слухами о своем уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал информацию о том, что он покинет команду из Мюнхена летом 2021 года на правах свободного агента.

— Ко мне никто не обращался, со мной никто не говорил, я ничего не знаю по этому поводу, — приводит Suddeutsche Zeitung слова Боатенга. — Я очень удивился, когда услышал эту информацию. Я чувствую, что тренера и команду ценят, остальное вы увидите сами.

Ранее сообщалось, что Боатенг уйдет из «Баварии» летом, в его услугах заинтересованы 3 клуба АПЛ: «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».