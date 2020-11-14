Боатенг удивлен слухами о своем уходе из «Баварии»
Защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал информацию о том, что он покинет команду из Мюнхена летом 2021 года на правах свободного агента.
— Ко мне никто не обращался, со мной никто не говорил, я ничего не знаю по этому поводу, — приводит Suddeutsche Zeitung слова Боатенга. — Я очень удивился, когда услышал эту информацию. Я чувствую, что тренера и команду ценят, остальное вы увидите сами.
Ранее сообщалось, что Боатенг уйдет из «Баварии» летом, в его услугах заинтересованы 3 клуба АПЛ: «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.