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Боатенг считает, что «Бавария» должна прибавить в игровом плане

22:28
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Защитник «Баварии» Джером Боатенг высказался о победном матче 16-го тура бундеслиги с «Фрайбургом» (2:1).

«Победа была трудовая. Но в целом я доволен. Мы должны прибавить в игровом плане. После прошлой недели стало очевидно, что само собой ничего не получится. Под конец нам пришлось немного побеспокоиться, но мы сами в этом виноваты. Главное — мы сражались, встреча была непростой», — цитирует Боатенга официальный сайт «Баварии».

После 16 туров бундеслиги команда занимает 1-е место в турнирной таблице.

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