Боатенг проводит 300-й матч за «Баварию»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг выйдет в стартовом составе на матч чемпионата Германии против «Вердера». Для 31-летнего футболиста эта игра станет 300-й в составе «Баварии».

Боатенг перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в 2011 году. За 299 игр он забил 8 голов и отдал 21 результативный пас.

В составе «Баварии» Боатенг выиграл семь чемпионатов, три Кубка и три Суперкубка Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.