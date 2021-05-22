Боатенг попрощался с партнерами по «Баварии» и покинул поле в слезах

Защитник Джером Боатенг провел последний матч за «Баварию». Он был заменен по ходу встречи 34-го тура против «Аугсбурга».

Защитник попрощался с партнерами и покидал поле со слезами на глазах.

An emotional Bayern Munich farewell for Jerome Boateng?



Legend! pic.twitter.com/qjzqmQ2V3d — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021

Летом он покинет немецкий клуб.