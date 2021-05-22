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Боатенг попрощался с партнерами по «Баварии» и покинул поле в слезах

18:04
Джером Боатенг. Фото ФК «Бавария».
Джером Боатенг. Фото ФК «Бавария».
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Защитник Джером Боатенг провел последний матч за «Баварию». Он был заменен по ходу встречи 34-го тура против «Аугсбурга».

Защитник попрощался с партнерами и покидал поле со слезами на глазах.

Летом он покинет немецкий клуб.

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