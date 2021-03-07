Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Боатенг получил травму в матче с «Боруссией»

15:24
Теги:

Защитник «Баварии» Жером Боатенг получил травму в матче 24-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (4:2), информирует сайт мюнхенского клуба.

Боатенг вышел в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте встречи. Обследование выявило у 32-летнего футболиста растяжение связок левого колена.

Боатенг будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. В следующем матче, который пройдет 13 марта, «Бавария» сыграет в гостях с «Вердером».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир