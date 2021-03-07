Боатенг получил травму в матче с «Боруссией»
Защитник «Баварии» Жером Боатенг получил травму в матче 24-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (4:2), информирует сайт мюнхенского клуба.
Боатенг вышел в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте встречи. Обследование выявило у 32-летнего футболиста растяжение связок левого колена.
Боатенг будет восстанавливаться по индивидуальной программе.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. В следующем матче, который пройдет 13 марта, «Бавария» сыграет в гостях с «Вердером».
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