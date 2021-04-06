Боатенг может покинуть «Баварию» этим летом

«Бавария» может расстаться с защитником Джеромом Боатенгом этим летом, сообщает Kicker.

По данным источника, руководство немецкого клуба не хочет продлевать контракт с 32-летним футболистом. По окончании сезона-2020/21 Боатенг станет свободным агентом.

Защитник выступает в «Баварии» с 2011 года. За это время он провел 354 матча, забил 10 голов и сделал 25 результативных передач. В активе Боатенга 24 выигранных трофея.