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Боатенг может покинуть «Баварию» этим летом

06:40
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«Бавария» может расстаться с защитником Джеромом Боатенгом этим летом, сообщает Kicker.

По данным источника, руководство немецкого клуба не хочет продлевать контракт с 32-летним футболистом. По окончании сезона-2020/21 Боатенг станет свободным агентом.

Защитник выступает в «Баварии» с 2011 года. За это время он провел 354 матча, забил 10 голов и сделал 25 результативных передач. В активе Боатенга 24 выигранных трофея.

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