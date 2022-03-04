Биллингем намерен провести в дортмундской «Боруссии» еще один сезон

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Биллингем не собирается покидать команду в ближайшее время, сообщает Mirror.

По информации источника, 18-летний англичанин хочет остаться в клубе как минимум до конца сезона-2022/23, несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ, в том числе «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что в контракте футболиста с «Боруссией» нет пункта об отступных.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел 34 матча за команду, на его счету 6 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.