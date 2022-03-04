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Сегодня, 08:57

Биллингем намерен провести в дортмундской «Боруссии» еще один сезон

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Биллингем не собирается покидать команду в ближайшее время, сообщает Mirror.

По информации источника, 18-летний англичанин хочет остаться в клубе как минимум до конца сезона-2022/23, несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ, в том числе «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что в контракте футболиста с «Боруссией» нет пункта об отступных.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел 34 матча за команду, на его счету 6 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/jude-bellingham-liverpool-manutd-transfer-26380405
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 - : -
5.03 17:30
Бавария – Байер
 - : -
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 - : -
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 17:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
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