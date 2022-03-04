Биллингем намерен провести в дортмундской «Боруссии» еще один сезон
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Биллингем не собирается покидать команду в ближайшее время, сообщает Mirror.
По информации источника, 18-летний англичанин хочет остаться в клубе как минимум до конца сезона-2022/23, несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ, в том числе «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что в контракте футболиста с «Боруссией» нет пункта об отступных.
Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел 34 матча за команду, на его счету 6 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|24
|12
|4
|8
|50-28
|40
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|24
|8
|5
|11
|25-34
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|24
|5
|8
|11
|26-41
|23
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|- : -
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|6.03
|17:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4