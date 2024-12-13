Bild: возраст нападающего Юссуфы Мукоко был занижен на 4 года
Возраст нападающего «Ниццы» Юссуфы Мукоко, который выступает за клуб на правах аренды из дортмундской «Боруссии», в документах мог быть занижен на 4 года. Об этом сообщает Bild.
Ранее предполагаемый отец футболиста, Джозеф Мукоко, заявил, что он не является биологическим родителем игрока. Об этом говорится в материалах, которые оказались в распоряжении издания.
«Осознавая уголовную ответственность за дачу ложных показаний, я заявляю под присягой: Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном, равно как и моей жены Мари Мукоко. И он родился не 20 ноября 2004 года в Яунде (столица Камеруна — Прим. «СЭ»)».
Я купил ему фальшивое свидетельство о рождении в Камеруне. Затем я пошел в посольство [ФРГ], получил для него паспорт, а затем взял его с собой в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его на четыре года моложе. Теперь он якобы родился 20 ноября 2004 года», — приводит слова Мукоко-старшего Bild.
Это означает, что Юссуфа Мукоко не разрешили бы играть в молодежной команде «Боруссии» и молодежной сборной Германии, если бы знали его реальный возраст. Он был слишком взрослым, когда выиграл с клубом чемпионат Германии U-17 в 2018 году, а также для выступления на чемпионате Европы U-21 в 2021 году.
Также Джозеф Мукоко раскрыл детали мошеннической схемы, благодаря которой получал деньги со своей супругой.
«Моя жена была оформлена в рекламном агентстве, которое было связано со спонсором «Боруссии» — компанией Evonik. А я имел должность непосредственно в клубе. Так мы получали деньги каждый месяц, но не работали», — признался Мукоко-старший.
Уточняется, что Джозеф Мукоко получил контракт видеоаналитика и скаута в «Боруссии» с зарплатой в размере 20 тысяч евро в месяц.
Возраст Юссуфы Мукоко согласно документам — 20 лет. Он является воспитанником дортмундцев, дебютировав за клуб в ноябре 2020 года в возрасте, как утверждалось на тот момент, 16 лет. Всего за команду он провел 99 матчей, в которых забил 18 голов. На счету игрока 2 матча за главную сборную Германии. Летом 2024 года форвард перешел на правах аренды в «Ниццу», за которую успел провести 13 игр, забить 2 гола и сделать 2 голевые передачи в текущем сезоне.
В 2021 году Мукоко получил приз имени Фрица Вальтера как лучший молодой игрок страны в возрасте до 17 лет. В возрасте 16 лет и 1 дня он является самым молодым игроком в истории бундеслиги, а также в истории Лиги чемпионов (16 лет и 18 дней). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 18 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|10
|3
|0
|41-10
|33
|
2
|Айнтрахт Ф
|13
|8
|3
|2
|33-18
|27
|
3
|Байер
|13
|7
|5
|1
|30-20
|26
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|7
|3
|3
|21-14
|24
|
5
|Вольфсбург
|13
|6
|3
|4
|29-22
|21
|
6
|Боруссия Д
|13
|6
|3
|4
|24-20
|21
|
7
|Фрайбург
|13
|6
|3
|4
|17-17
|21
|
8
|Штутгарт
|13
|5
|5
|3
|26-23
|20
|
9
|Майнц
|13
|5
|4
|4
|23-18
|19
|
10
|Вердер
|13
|5
|4
|4
|20-24
|19
|
11
|Боруссия М
|13
|5
|3
|5
|19-18
|18
|
12
|Унион Б
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|4
|5
|16-25
|16
|
14
|Хоффенхайм
|13
|3
|4
|6
|18-25
|13
|
15
|Ст-Паули
|13
|3
|2
|8
|11-17
|11
|
16
|Хайденхайм
|13
|3
|1
|9
|17-28
|10
|
17
|Хольштайн
|13
|1
|2
|10
|13-33
|5
|
18
|Бохум
|13
|0
|2
|11
|10-34
|2
|13.12
|22:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|14.12
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|14.12
|17:30
|
Боруссия М – Хольштайн
|- : -
|14.12
|17:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|14.12
|17:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|14.12
|20:30
|
Ст-Паули – Вердер
|- : -
|15.12
|17:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
|15.12
|19:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|15.12
|21:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|10
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|11
|1
|3