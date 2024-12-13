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Bild: возраст нападающего Юссуфы Мукоко был занижен на 4 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Юссуфа Мукоко.
Фото Global Look Press

Возраст нападающего «Ниццы» Юссуфы Мукоко, который выступает за клуб на правах аренды из дортмундской «Боруссии», в документах мог быть занижен на 4 года. Об этом сообщает Bild.

Ранее предполагаемый отец футболиста, Джозеф Мукоко, заявил, что он не является биологическим родителем игрока. Об этом говорится в материалах, которые оказались в распоряжении издания.

«Осознавая уголовную ответственность за дачу ложных показаний, я заявляю под присягой: Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном, равно как и моей жены Мари Мукоко. И он родился не 20 ноября 2004 года в Яунде (столица Камеруна — Прим. «СЭ»)».

Я купил ему фальшивое свидетельство о рождении в Камеруне. Затем я пошел в посольство [ФРГ], получил для него паспорт, а затем взял его с собой в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его на четыре года моложе. Теперь он якобы родился 20 ноября 2004 года», — приводит слова Мукоко-старшего Bild.

Это означает, что Юссуфа Мукоко не разрешили бы играть в молодежной команде «Боруссии» и молодежной сборной Германии, если бы знали его реальный возраст. Он был слишком взрослым, когда выиграл с клубом чемпионат Германии U-17 в 2018 году, а также для выступления на чемпионате Европы U-21 в 2021 году.

Также Джозеф Мукоко раскрыл детали мошеннической схемы, благодаря которой получал деньги со своей супругой.

«Моя жена была оформлена в рекламном агентстве, которое было связано со спонсором «Боруссии» — компанией Evonik. А я имел должность непосредственно в клубе. Так мы получали деньги каждый месяц, но не работали», — признался Мукоко-старший.

Уточняется, что Джозеф Мукоко получил контракт видеоаналитика и скаута в «Боруссии» с зарплатой в размере 20 тысяч евро в месяц.

Возраст Юссуфы Мукоко согласно документам — 20 лет. Он является воспитанником дортмундцев, дебютировав за клуб в ноябре 2020 года в возрасте, как утверждалось на тот момент, 16 лет. Всего за команду он провел 99 матчей, в которых забил 18 голов. На счету игрока 2 матча за главную сборную Германии. Летом 2024 года форвард перешел на правах аренды в «Ниццу», за которую успел провести 13 игр, забить 2 гола и сделать 2 голевые передачи в текущем сезоне.

В 2021 году Мукоко получил приз имени Фрица Вальтера как лучший молодой игрок страны в возрасте до 17 лет. В возрасте 16 лет и 1 дня он является самым молодым игроком в истории бундеслиги, а также в истории Лиги чемпионов (16 лет и 18 дней). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 18 миллионов евро.

Источник: BILD
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ницца
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