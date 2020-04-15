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Bild: власти Германии намерены запретить массовые мероприятия до 31 августа

18:50
Мяч бундеслиги. Фото DFB
Мяч бундеслиги. Фото DFB
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Правительство Германии рассматривает возможность запрета всех массовых мероприятий в стране до 31 августа из-за пандемии коронавируса, сообщает Bild.

Такие меры коснутся и спортивные соревнования, которые сейчас приостановлены. 23 апреля представители клубов бундеслиги проведут совещание по видеосвязи.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 027 643 человека. Зафиксировано 129 155 летальных исхода от инфекции, вылечились 494 561 человек. В Германии зафиксированно 132 718 заболевших, 3 592 умерших и 72 600 выздоровевших.

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