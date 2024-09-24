BILD: в доме у погибшего тренера команды «Айнтрахта» U-19 нашли детскую порнографию
В доме главного тренера команды франкфуртского «Айнтрахта» среди юношей до 19 лет Хельге Раше, который ранее погиб в автокатастрофе, обнаружены записи с детской порнографией. Об этом сообщает немецкий BILD.
Клуб бундеслиги подтвердил смерть 33-летнего тренера в заявлении от 6 сентября, на следующий день после того, как полиция провела обыск в его доме.
Другие немецкие клубы, включая дортмундскую «Боруссию», выразили свои соболезнования в социальных сетях после того, как стало известно об инциденте. Сообщается, что белый Hyundai под управлением Раше врезался в дерево на дороге между Дитценбахом и Родгау, к юго-западу от Франкфурта.
По данным BILD, перед смертью тренера в отношении него было начато полицейское расследование. Утверждается, что ордер на обыск был выдан окружным судом Франкфурта-на-Майне по подозрению в распространении порнографического контента.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Байер
|4
|3
|0
|1
|13-9
|9
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
5
|РБ Лейпциг
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Унион Б
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
7
|Штутгарт
|4
|2
|1
|1
|12-8
|7
|
8
|Боруссия Д
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Хайденхайм
|4
|2
|0
|2
|8-7
|6
|
10
|Майнц
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
11
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
12
|Аугсбург
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Вольфсбург
|4
|1
|0
|3
|8-9
|3
|
14
|Боруссия М
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
15
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Бохум
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Ст-Паули
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|
18
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|27.09
|21:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|28.09
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.09
|16:30
|
Фрайбург – Ст-Паули
|- : -
|28.09
|16:30
|
Майнц – Хайденхайм
|- : -
|28.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|28.09
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|28.09
|19:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|29.09
|16:30
|
Хольштайн – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.09
|18:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|2
|1
|0